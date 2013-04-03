Попов запевняє, що вже давно чекає призначення дати виборів

Попов готовий до будь-якого рішення Ради щодо дати виборів / Фото: КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що вже давно чекає від Верховної Ради прийняття рішення про визначення дати проведення виборів мера Києва та Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час виїзної наради.

«Що стосується виборів, це питання виключно у площині Верховної Ради і Конституційного суду безумовно. Я вже давно чекаю, коли відбудуться вибори. Тому що вони повинні відбутись і треба ставити крапку в цій інтризі, у цьому марафоні», – сказав О.Попов.

Разом з тим він зазначив, що сприйме будь-яке рішення, яке буде ухвалено парламентом з приводу визначення дати виборів у столиці.

Як повідомляв УНІАН, О.Попов раніше заявив, що братиме участь у виборах мера Києва, на яких, на його переконання, «обов`язково здобуде перемогу».

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови». Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

Після цього в опозиції заявили, що готові на зміщення дати київських виборів на тиждень-два.

Зокрема, як підкреслив лідер «Свободи» Олег Тягнибок, опозиція шукатиме шляхи для того, щоб ці вибори все ж відбулися. «Можливо, буде зміщена дата виборів, але не набагато. Ну, для нас прийнятний тиждень – два тижні від 2 червня. Але, напевно, не більше», – сказав він.

Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що фракція чекатиме на рішення Конституційного суду з приводу терміну проведення виборів у Києві.