Київському зоопарку подарують тюленів

Для утримання тюленів необхідно обладнати спеціальний вольєр

Київський зоопарк поповниться новими тваринами – сірими тюленями. За словами директора зоопарку Євгена Кирилюка, привезти їх планують з польського зоопарку, повідомляє «Сегодня».

«Грошей на закупівлю нових тварин у нас немає. Співробітники однієї з Міжнародних асоціацій зоопарків розповіли, що польський зоопарк готовий нам безкоштовно передати кілька тюленів», – розповіла перший заступник генерального директора Київського зоопарку Олена Ніколайчук.

Але Київ ще не готовий прийняти новачків. «Необхідно виділити територію, зробити спеціальний вольєр... А на це потрібні час і гроші. Але ми дуже хочемо, щоб наш зоопарк поповнився новими тваринами», – стверджує Ніколайчук.

Раніше Кирилюк заявляв, що цього року в зоосаді з`являться не тільки тюлені, але і пінгвіни, сірі вовки, комодські варани і гризун капібара. «Він півтора метра в довжину, виглядає, як величезна щетиниста морська свинка. А комодські варани можуть вирости до трьох метрів в довжину», – каже директор.