Прокуратура перевірить причини зсуву на Замковій горі
09:20, 03 квітня 2013Київ
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Відправлено запит до Подільської РДА
Органам влади доручено встановити причини зсуву / Фото: ТСН
Прокуратура Подільського району Києва зобов`язала органи влади та контролю встановити причини, які призвели до руйнування схилів Замкової гори на Подолі, і надати інформацію щодо наслідків обвалу.
Як повідомляє прес-служба Подільського району Києва, відповідний запит направлений в Подільську РДА та КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт».
Крім того, органи влади зобов`язані надати інформацію про вжиті заходи щодо недопущення випадків, які можуть загрожувати безпеці людей.
Як раніше повідомляв УНІАН, на вулиці Воздвиженській у районі будинків №1, №3, №5 у Подільському районі Києва стався зсув верхнього шару грунту.
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