Прокуратура перевірить причини зсуву на Замковій горі

Органам влади доручено встановити причини зсуву / Фото: ТСН

Прокуратура Подільського району Києва зобов`язала органи влади та контролю встановити причини, які призвели до руйнування схилів Замкової гори на Подолі, і надати інформацію щодо наслідків обвалу.

Як повідомляє прес-служба Подільського району Києва, відповідний запит направлений в Подільську РДА та КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт».

Крім того, органи влади зобов`язані надати інформацію про вжиті заходи щодо недопущення випадків, які можуть загрожувати безпеці людей.

Як раніше повідомляв УНІАН, на вулиці Воздвиженській у районі будинків №1, №3, №5 у Подільському районі Києва стався зсув верхнього шару грунту.