За фактом руйнування перону в Києві відкрито кримінальне провадження
Розпочато досудове розслідування
Досудове розслідування доручено лінійному відділу міліції
За фактом обвалення однієї із конструкцій перону на залізничній станції «Вишгородська» у Києві відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено лінійному відділу міліції на станції Київ-Пасажирський.
Як відомо, сьогодні вранці на залізничній станції «Вишгородська» сталося обрушення частини перону. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.