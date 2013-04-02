За фактом руйнування перону в Києві відкрито кримінальне провадження

Досудове розслідування доручено лінійному відділу міліції

За фактом обвалення однієї із конструкцій перону на залізничній станції «Вишгородська» у Києві відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено лінійному відділу міліції на станції Київ-Пасажирський.

Як відомо, сьогодні вранці на залізничній станції «Вишгородська» сталося обрушення частини перону. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.