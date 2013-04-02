Мазурчак не проти очолити передвиборчий штаб Попова

Мазурчак буде і далі працювати в команді Попова

Колишній перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак заявляє, що продовжуватиме працювати в команді Олександра Попова, і не виключає, що очолить його передвиборний штаб на найближчих місцевих виборах.

Про це О.Мазурчак сказав у інтерв`ю The Village.

Так, відповідаючи на запитання, де він тепер планує працювати, О.Мазурчак відповів: «Та де завгодно і як завгодно, але в будь-якому випадку я працюватиму в команді Попова і допомагатиму Попову».

За його словами, в адміністрації не залишиться, «але можна ж у різних варіантах».

На уточнююче запитання, чи можливий варіант роботи в передвиборному штабі О.Попова, О.Мазурчак сказав: «Можна працювати й у передвиборному штабі».

Екс-чиновник зазначив, що для нього найбільше бажання – це стати незалежним експертом. «Не працюючи у владі, дуже легко критикувати всіх. Так от, я можу критикувати вже зі знанням справи. Готовий йти на зустріч із пресою, йти в різні передачі й брати участь у будь-яких дискусіях. Розповідати, що відбувається, посилаючись на факти, на цифри, глибоко розуміючи ситуацію в Україні та в Києві», – пояснив О.Мазурчак.

Він також сказав, що йде абсолютно з чистою совістю. «Але настрій у мене нормальний ще тому, що я не йду з міста, не йду з політики, не йду з роботи. Я працюватиму на місто й ще даватиму дуже добрі результати», – заявив О.Мазурчак.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Києві випала більш ніж місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці. 26 березня ввечері голова КМДА О.Попов на засіданні штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці заявив, що прийняв відставку свого першого заступника О.Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після закінчення засідання О.Мазурчак в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання про його подальші плани, заявив, що взагалі йде з державної служби.