Герега в 2012 році заробила 8 мільйонів і продала 2 автомобіля

У Гереги – 3 квартири, 2 земельні ділянки та садовий будинок

Заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега у 2012 році отримала 8,765 млн грн сукупного доходу, у тому числі заробітна плата становила 121,865 тис. грн (середньомісячний оклад заступника міського голови – секретаря Київради, без урахування надбавок та доплат, становить 4025 грн), дивіденди – 8,438 млн грн.

Такі суми зазначені у декларації про доходи Г.Гереги, оприлюдненій на сайті Київради.

Доходи членів її сім’ї склали 10,774 млн грн.

Г.Герега є власником двох земельних ділянок загальною площею 221,241 тис. кв. м, має три квартири загальною площею 404 кв. м, садовий будинок загальною площею 120 кв. м, гараж площею 19,6 кв. м та «інше нерухоме майно» площею 16,1 кв. м.

На праві спільної власності Г.Герезі та членам її родини належить 5 квартир загальною площею 497,2 кв. м.

Членам сім’ї Г.Гереги також належать земельні ділянки площею 407,967 тис. кв. м (за поясненням прес-служби Г.Гереги, це землі, на яких розміщені гіпермаркети «Епіцентр»), два житлових будинки загальною площею 271,1 кв. м, а також дачний будинок загальною площею 120 кв. м та «інше нерухоме майно» площею 17 кв. м.

Сума коштів на рахунках у банках у Г.Гереги становить 3,5 тис. грн. Сума коштів на рахунках у банках членів її сім’ї – 8,042 тис. грн.

У декларації зазначено, що номінальна вартість цінних паперів становить 1,509 млн 700 грн. Номінальна вартість цінних паперів, що перебувають у членів сім`ї, – 1,590 млн 300 грн.

Згідно з документом, Г.Герега не володіє автомобілями. Як зазначає прес-служба секретаря Київради, авто «Лексус ЛС 430» 2005 року та «Ісузу Трупер» 1998 року випуску, задекларовані у 2011 році, було продано.