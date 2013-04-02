Попов заробив за рік всього 217 тисяч

Голова КМДА має у власності дві квартири і Lexus / Фото: КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов задекларував 217,161 тис. грн доходів за 2012 рік.

Копія декларації про доходи О.Попова оприлюднена на офіційному сайті КМДА.

При цьому із загальної суми доходів голови КМДА заробітна плата становила 204 тис. грн.

В документі також зазначено, що О.Попов отримав у минулому році 13 тис. грн дивідендів і процентів.

Голова КМДА має у власності дві квартири площею 71 і 43 кв. м.

Крім того, згідно з декларацією, у членів сім`ї О.Попова є земельна ділянка площею 529 кв. м та ще одна квартира площею 86 кв. м.

Голова КМДА вказав, що володіє машиною Lexus ES 3500 2007 року. На рахунках у банках в нього знаходяться 168 тис. грн.

О.Попов також має цінні папери вартістю 5 тис. 400 грн.