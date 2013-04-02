Прокуратура перевірить, чому обвалився перон на київській станції

На місці події працює оперативно-слідча група / Фото: Youtube

Столична прокуратура організувала перевірку щодо встановлення причин руйнування частини перону сьогодні вранці на залізничній станції «Вишгородська» у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, на місці працює оперативно-слідча група і працівники транспортного управління прокуратури Києва. Триває огляд місця події. До перевірки залучено спеціалістів Укртрансінспекції.

Буде встановлено причини руйнування об’єкту, наслідки надзвичайної події та прийнято відповідне процесуальне рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на цій станції обвалилась частина перону. За інформацією сайту «5 каналу» з посиланням на очевидців, люди, які очікували на потяг, падали просто на рейки. За повідомленням телеканалу, пригода трапилась саме тоді, коли під`їхав потяг. Частина пасажирів встигла вскочити до вагона, але дехто, зі слів очевидців, впав під вагон. Машиніст обвалу не помітив – зачинив двері і рушив далі. Скільки людей постраждали в результаті інциденту, «5 канал» з`ясовує. Відомо, що людей на станції було дуже багато, адже останніми днями електрички курсують з інтервалом близько години.

Інтернет-ресурс «В час пик» з посиланням на Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє, що жертв і постраждалих у результаті події немає.

«Повідомлення про подію надійшло о 10:03. Наша служба передала повідомлення представникам «Укрзалізниці», а на місце події виїхав підрозділ рятувальників Оболонського району Києва. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Допомога рятувальників не знадобилась», – повідомили у ГУ ДСНС Києва.