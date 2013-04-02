У Раді створено об'єднання за збереження Біличанського лісу

Головою об`єднання обраний депутат від «Батьківщини» В`ячеслав Кутовий / Фото: «Генштаб»

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об’єднання «За збереження природного комплексу «Біличанський ліс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту повідомив голова ВР Володимир Рибак.

Він зазначив, що головою цього об’єднання обрано В’ячеслава Кутового (фракція «Батьківщина»).

Також В.Рибак повідомив про створення у ВР міжфракційного депутатського об’єднання «За подолання епідемії СНІДу, туберкульозу та вірусних гепатитів».