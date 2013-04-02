Прокуратура вимагає віддати Києву квартири в новобудовах

Забудовник зобов`язаний передати 5% площі в комунальну власність

Прокуратура Києва заявила позов до Господарського суду з вимогою зобов’язати забудовника – ВАТ «Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій» – передати до комунальної власності частину квартир у новобудовах на вул. Голосіївській, 13-А та 13-Б, для забезпечення житлом громадян, котрі перебувають на квартирному обліку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Інформуючи про обставини справи, в прокуратурі зазначили, що Київрадою у 2003 році було передано в оренду ВАТ «Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій» майже 6 га землі для будівництва житлового комплексу з об’єктами інфраструктури на вул. Голосіївській, 13.

За рішенням Київради та згідно з договором оренди землі, забудовник зобов’язаний був до 1 січня 2012 року передати Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА 5% загальної площі у двох новобудовах, що становить 4,7 тис. м2 житла.

Прокурорською перевіркою встановлено, що житлові будинки №13-А та №13-Б на вул. Голосіївській введено в експлуатацію та розпорядженням голосіївської РДА їм вже присвоєно поштову адресу.

Натомість, як з’ясувалося, забудовником умови договору оренди не виконано та досі частину обумовленого житла до комунальної власності не передано.

При цьому в прокуратурі зазначили, що у 2012 році ВАТ «Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій» у судовому порядку оскаржив рішення Київради щодо передачі до комунальної власності частини житлової площі у новобудовах.

Водночас рішенням суду першої та апеляційної інстанції, а також Вищим господарським судом України у задоволенні позову ВАТ «Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій» було відмовлено.