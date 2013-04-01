Попов розповість депутатам 17 квітня, як боровся зі стихією

18:40, 01 квітня 2013
Київ
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Герега підписала розпорядження

ПоповЗвіт перед Київрадою відбудеться з ініціативи Попова

Голова КМДА Олександр Попов на засіданні сесії Київради, що призначене на 17 квітня, відзвітує за проведену міською владою роботу з ліквідації наслідків стихії та попередження підтоплень у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, звіт відбудеться з ініціативи О.Попова, з якою він звернувся до Київради.

Заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега підписала розпорядження «Про проведення 17.04.2013 пленарного засідання XI сесії Київської міської ради VI скликання».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді повідомила, що звернулася до Г.Гереги з проханням терміново скликати позачергове пленарне засідання щодо питань надзвичайного стану в Києві та позбавлення повноважень О.Попова. Також фракція закликала всіх депутатів Київради підтримати ініціативу щодо скликання позачергової сесії на вимогу третини депутатського корпусу, що передбачено регламентом.

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