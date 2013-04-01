Єфремов упевнений, що Київрада може працювати і далі

Єфремов запевнив, що не може вплинути на Конституційний суд

У Партії регіонів вважають, що якщо вибори в Києві не будуть призначені в цьому році, діюча Київрада матиме право працювати далі.

Про це заявив керівник Партії регіонів Олександр Єфремов, повідомляє «Київ. Коментарі».

«У нас у законодавстві прописано про безперервність влади. Це стосується як Верховної Ради, так і місцевих рад. Там прописано, що до моменту обрання нової ради, її функції виконує нині діюча рада. Тому безперервності влади не буде ніде», – зазначив він.

При цьому Єфремов підкреслив, що він не може вплинути на те, щоб прискорити ухвалення рішення Конституційного Суду.

«Але, як мені здається, питання досить публічне, і вони (КС – ред.) затягувати з прийняттям рішення з даного питання не будуть», – підкреслив Єфремов.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир Рибак вважає, що парламент повинен проголосувати за рішення про вибори в Києві.

Як повідомлялося, 21 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні проект постанови про призначення та проведення виборів у столиці 2 червня. Даний документ повинен бути прийнятий в цілому не пізніше 2 квітня.

Голосування в першому читанні стало компромісом між «регіоналами» й опозицією.

Напередодні голосування до Конституційного суду надійшло подання від 48 народних депутатів від Партії регіонів з проханням розтлумачити норми Основного закону, що стосуються виборів місцевих органів влади.

Раніше «регіонали» заявляли, що визначаться зі своєю позицією щодо голосування в цілому за постанову про вибори в Києві тільки виходячи з вердикту Конституційного суду.