У Попова попереджають: завтра у центрі Києва очікуються пробки

Водіям не радять завтра їхати в центр

2 квітня у центрі Києва можливе ускладнення руху транспорту через проведення масових акцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у зв’язку із запланованими політичними партіями акціями можливе ускладнення руху транспорту, виникнення заторів на Європейській площі, на вулицях Михайла Грушевського, Інститутській та Шовковичній.

У КМДА радять при можливості обирати інші маршрути пересування.