У Попова попереджають: завтра у центрі Києва очікуються пробки
16:52, 01 квітня 2013Київ
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Причина – масові акції протесту
Водіям не радять завтра їхати в центр
2 квітня у центрі Києва можливе ускладнення руху транспорту через проведення масових акцій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у зв’язку із запланованими політичними партіями акціями можливе ускладнення руху транспорту, виникнення заторів на Європейській площі, на вулицях Михайла Грушевського, Інститутській та Шовковичній.
У КМДА радять при можливості обирати інші маршрути пересування.
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