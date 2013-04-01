Київські лікарні почали готуватися до повені

У лікарнях передбачено резерв ліжок і сформовано запас медикаментів

У Департаменті охорони здоров’я КМДА затвердили план реагування медичних закладів у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідний наказ підписав начальник профільного департаменту Віталій Мохорєв.

У разі необхідності медичний персонал закладів охорони здоров’я працюватиме у збірно-евакуаційних, приймально-евакуаційних пунктах та у пунктах розміщення. Також передбачено додаткове розгортання резерву ліжкового фонду. У разі загрози підтоплення, за надходженням сигналу, відбуватиметься евакуація пацієнтів і персоналу закладів охорони здоров’я відповідно до діючого плану евакуації.

Крім того, сформовано запас медикаментів та виробів медичного призначення, постійний резерв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з необхідним оснащенням.

Медзаклади столиці мають бути у повній готовності до введення в дію плану реагування лікарні на масовий керований або спонтанний наплив постраждалих.

За надання медичної допомоги постраждалим та евакуйованим із зон підтоплення територій Києва і забезпечення роботи закладів охорони здоров’я персональну відповідальність покладено на начальників управлінь охорони здоров’я райдержадміністрацій, керівників закладів охорони здоров’я.