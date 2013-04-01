Азаров не радить киянам обирати в мери нового Черновецького
15:20, 01 квітня 2013Київ
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Про це він заявив на зустрічі з активістами
Азаров стверджує, що він – за вибори мера
Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що кияни не мають обрати мером Києва нового Черновецького.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з активістами, які брали участь в ліквідації наслідків снігопаду в Києві.
«Хіба справа – обрано чи не обрано? Справа в проблемі, перш за все, і в умінні ці проблеми вирішувати. Я за вибори мера. Важливо, щоб кияни, я вже це десь говорив, не обрали нового Леоніда Михайловича Черновецького. Ось що важливе», – сказав М.Азаров.
При цьому прем`єр наголосив, що дату виборів у Києві має визначити Верховна Рада.
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