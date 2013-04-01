Азаров не радить киянам обирати в мери нового Черновецького

Азаров стверджує, що він – за вибори мера

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що кияни не мають обрати мером Києва нового Черновецького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з активістами, які брали участь в ліквідації наслідків снігопаду в Києві.

«Хіба справа – обрано чи не обрано? Справа в проблемі, перш за все, і в умінні ці проблеми вирішувати. Я за вибори мера. Важливо, щоб кияни, я вже це десь говорив, не обрали нового Леоніда Михайловича Черновецького. Ось що важливе», – сказав М.Азаров.

При цьому прем`єр наголосив, що дату виборів у Києві має визначити Верховна Рада.