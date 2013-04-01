З Києва протягом зими вивезли 340 тисяч тонн снігу

Київ чистили від снігу 4317 комунальників

Упродовж доби з вулиць Києва вивезено 14 тис. 146 тонн снігу, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Із початку стихії спільними зусиллями комунальників на спеціально відведені майданчики вивезено 120 тис. 332 тонни снігу. За весь період снігопадів (з 3 грудня 2012 року) вивезено 340 тис. 739 тонн снігу, повідомили у Міському штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Крім того, з 31 березня на 1 квітня до розчищення міста від снігу було залучено 4317 працівників комунальних служб міста та 505 одиниць спеціалізованої техніки. Також використано 109 тонн піщано-соляної суміші.

У Міському штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій наголосили, що наземний громадський транспорт працює у штатному режимі відповідно до графіків роботи. Так, 1 квітня на маршрути вийшло 380 автобусів, 385 тролейбусів, а також 290 трамваїв.

Нагадаємо, щодо виявлення місць підтоплення територій міста необхідно повідомляти до Контактного центру Києва за номером: 15-51.