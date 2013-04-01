Квартири в Києві знову подешевшали

У березні середня вартість житла знизилася на 0,3%

Середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва в березні 2013 року знизилася на 0,3% порівняно з лютим 2013 року – до 16 209 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, в березні збільшилися ціни на житло в Голосіївському (на 1,5%, до 17 072 грн/кв. м), Дарницькому (на 0,9%, до 11 704 грн/кв. м), Дніпровському (на 0,6%, до 12 937 грн/кв. м), Оболонському (на 0,5%, до 16 999 грн/кв. м) і Подільському (на 0,4%, до 15 960 грн/кв. м) районах.

При цьому зниження цін відбулося в Деснянському (на 0,3%, до 11 348 грн/кв. м), Печерському (на 1,8%, до 23 603 грн/кв. м), Святошинському (на 0,6%, до 12 969 грн/кв. м), Солом’янському (на 1,1%, до 15 239 грн/кв. м) і Шевченківському (на 1,9%, до 19 637 грн/кв. м) районах.

За даними порталу, в березні збільшилися ціни тільки на трикімнатні квартири – на 0,4%, до 16 165 грн/кв. м. Водночас однокімнатні квартири подешевшали на 0,2% – до 15 146 грн/кв. м, двокімнатні – на 0,5%, до 16 578 грн/кв. м, чотирикімнатні – на 1,2%, до 17 601 грн/кв. м.

Кількість поданих на продаж квартир у березні збільшилася на 14,6% проти лютого і становила 19 011 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі і грошовому виразі збільшився на 14,5%.

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі, – 40%. Квартири, розташовані на Лівому березі, становлять 34% від загальної кількості, у центрі Києва – 26%.

У загальному обсязі пропозиції 1-кімнатні квартири займають 23%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 35% і 4-кімнатні – 10%. Збільшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир, найбільше – на однокімнатні (на 19,4%).

У звіті проаналізовано 19 011 квартир на вторинному ринку житла Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Столичної нерухомості», вартість житла на вторинному ринку Києва в лютому 2013 року збільшилася на 0,7% – до 16 255 грн/кв. м.

За оцінками консалтингової компанії SV Development, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у лютому 2013 року збільшилася на 0,67% (13 дол.) порівняно з січнем 2013 р. – до 1 940 дол./кв. м.