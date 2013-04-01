Екологи просять Попова перенести рок-фестиваль на Трухановому острові

У 2006 році під час фестивалю «Рок-Січ» загинуло багато пташенят / Фото: «Музична країна»

Екологи закликають голову КМДА Олександра Попова та ініціатора українсько-шведського рок- та екстрим-фестивалю Rock`n Sich на Трухановому острові, музиканта Олега Скрипку перенести цей захід з 8-9 червня на осінь 2013 року у зв`язку з тим, що час проведення заходу припадає на гніздування птахів.

Як повідомили УНІАН у спілці вільних журналістів «Природа над усе», екологи пояснюють, що під час проведення фестивалю у 90% видів птахів, що мешкають на території Києва, триватиме період гніздування, а гучна музика і присутність надмірної кількості відвідувачів призведуть до загибелі птахів. Також під час концертів на численних сценах, байкерських перегонів тощо натовпи відвідувачів пошкодять трав’яний покрив у місцях проведення заходу.

Екологи нагадують, що у 2006 році під час проведення фестивалю «Рок-Січ» на Трухановому острові багато пташиних виводків через галас і гуркіт музичної апаратури були покинуті батьками і загинули.

За загальноприйнятими нормами, на другу половину травня – червень оголошується Місячник тиші, приурочений до гніздівлі птахів. Екологи зазначають, що так робиться у більшості цивілізованих країн і (формально) декларується в Україні. Вони констатують, що Труханів острів є дуже цінною територію з огляду на його біорозмаїття. Наприклад, там досі збереглися популяції надзвичайно рідкісної в Європі папороті гронянки багатороздільної, занесеної до Європейського Червоного списку.

Ще з 2003 року науковцями пропонується створити на території острова два об’єкти природно-заповідного фонду – один в районі озера Баб’є і другий – на всій площі півострова Східний (Лісовий) на Трухановому. Обом об’єктам пропонується надати статус заказників місцевого значення. Ці пропозиції науковців Київська міськдержадміністрація і досі ігнорує, натомість влаштовує там наметові містечка та велелюдні рок-фестивалі.

«У Києві є майданчики для фестивалів на зразок стадіону «Чайка», де не мешкають червонокнижні види та не гніздяться перелітні птахи. Прикро, що організатори фестивалю не беруть приклад із музикантів світового рівня, які з повагою ставляться до довкілля і тварин – згадати хоча б Пола Маккартні, Мобі та інших. Радимо Олегу Скрипці перейняти їхній досвід», – зазначив експерт Національного екологічного центру України Олег Андрос.

Як відомо, 8-9 червня у Києві відбудеться перший українсько-шведський фестиваль Rock`n Sich. Основним майданчиком заходу стане Труханів острів.