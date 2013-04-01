Киянам розповіли, що робити при повені

У Києві через танення снігу можливі підтоплення

При раптовій повені необхідно якнайшвидше зібрати предмети першої необхідності – документи, медичну аптечку, сірники (запальничка), хліб, питну воду – і зайняти найближче безпечне підвищене місце.

Необхідно бути готовим до евакуації по воді, у тому числі за допомогою підручних плавзасобів. За таких обставин не слід піддаватися паніці та втрачати самоконтроль, потрібно спокійно вжити заходи, що дозволяють рятувальникам своєчасно виявити людей, відрізаних водою і які потребують допомоги, зазначають у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Необхідно уважно прослухати інформацію і виконати всі вимоги паводкової комісії Міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Важливо відключити газ, електроенергію і воду. Тварин необхідно випустити з приміщень (якщо це приватний будинок). Надайте необхідну допомогу літнім людям та інвалідам у вашому будинку. Стрибати у воду можна тільки в разі крайньої необхідності, переохолодження може стати причиною смерті. Якщо небезпека опинитися у воді велика, то треба зняти важкий і незручний одяг та роззутися. Документи і цінності бажано помістити в поліетиленовий пакет і заховати в надійному місці.

Як діяти після повені. Перед тим, як увійти до будівлі, перевірте, чи не загрожує вона обвалом або падінням якогось предмета. Перевірте приміщення (для видалення газів, що накопичилися). Не вмикайте електроосвітлення, не користуйтеся джерелами відкритого вогню, не запалюйте сірників до повного провітрювання приміщення і перевірки справності системи газопостачання. Також перевірте справність електропроводки, водопроводу і каналізації, не користуйтеся ними до тих пір, поки не переконаєтеся в їхній справності за допомогою фахівців. Для просушування приміщень відкрийте всі двері і вікна, приберіть бруд з підлоги і стін. Не вживайте харчові продукти, які були в контакті з водою.

Про будь-які прояви підтоплень киян просять повідомляти на номер Контактного центру міста: 15-51 (зі стаціонарного), (044) 205-73-37 (з мобільного). Оператори Контакт-центру негайно сповістять про це відповідні служби, які виїдуть на місце та здійснять необхідні заходи.