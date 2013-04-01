У Києві жителям трьох масивів повернули тепло
10:37, 01 квітня 2013Київ
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Відключення відбулося в ніч на 1 квітня
Від опалення були відключені жителі Оболоні, Троєщини і Лісового
«Київенерго» ліквідувало порушення в роботі ТЕЦ-6 та відновило подачу тепла споживачам трьох столичних масивів.
За інформацією публічного акціонерного товариства «Київенерго», в ніч із 31 березня на 1 квітня 2013 року відбулося порушення в роботі колектора (котел №2 на ТЕЦ-6), у зв’язку з чим було відключено від опалення 2,6 тис. споживачів житлових масивів Оболонь, Троєщина та Лісовий.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, фахівці компанії оперативно ліквідували причини порушення роботи колектора і вже на ранок 1 квітня увімкнули опалення мешканцям масивів.
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