Суд задовольнив перший позов про повернення Біличанського лісу: залишилося 500

Коцюбинська селищна рада безкоштовно роздала ліс під забудову

Ірпінський міський суд задовольнив позов прокуратури Ірпеня про скасування рішення Коцюбинської селищної ради та визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку так званого Біличанського лісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, це перший позов прокуратури, розгляд якого вже закінчився. Міський суд на даний час розглядає ще 500 позовів.

Загалом прокуратурою Ірпеня у поточному році заявлено 501 позов, якими охоплено земельні ділянки так званого Біличанського лісу загальною площею майже 70 га. Вказані позови заявлені з метою усунути порушення вимог земельного та містобудівного законодавства України, допущених Коцюбинською селищною радою.

Зокрема, поза межами юрисдикції селищною радою упродовж 2008-2010 років прийнято рішення, якими безоплатно передано земельні ділянки для житлової та громадської забудови у власність 501 громадянину.

Крім того, рада надала дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 6 житлово-будівельним кооперативам. Прокуратурою Київської області заявлено 6 позовів про скасування цих рішень селищної ради та 5 позовів про скасування реєстрації цих кооперативів.

На сьогодні вже задоволено 1 позов прокуратури та скасовано реєстрацію одного кооперативу.

Прокурор Київської області Михайло Витязь наголосив на принциповій позиції відомства у питанні повернення земель, незаконно вилучених з державної власності.

«Компромісів у цьому питанні не буде. Прокуратура встановила, що більш як 70 га земель Біличанського лісу роздано юридичним та фізичним особам з порушенням земельного та містобудівного законодавства. Позови, які зараз розглядаються у суді, заявлені з однією метою – усунути порушення законодавства України, допущені Коцюбинською селищною радою, ліс повернути державі. Інших варіантів не буде», – сказав прокурор.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Коцюбинська селищна рада направила до Київради для погодження як суміжною радою проект землеустрою щодо зміни меж селища за рахунок земель лісового фонду Києва, що обліковуються за комунальним підприємством «Святошинське лісопаркове господарство», площею 3421,8 га.

6 квітня 2012 року Київрада прийняла рішення, яким не погодила проект землеустрою щодо зміни меж селища Коцюбинське за рахунок земель столиці.

Коцюбинська селищна рада оскаржила це рішення в Окружному адміністративному суді Києва. Суд задовольнив позовні вимоги селищної ради.

1 листопада 2012 року Київрада прийняла рішення звернутися до Президента України, голови Верховної Ради і Генеральної прокуратури з проханням захистити цілісність столиці у зв’язку із діями Коцюбинської селищної ради щодо роздачі земель Біличанського лісу.