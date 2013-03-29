Київська влада визначилася з датою останнього дзвоника

Останній дзвоник у столичних школах пролунає 24 травня

24 травня в усіх навчальних закладах столиці пролунає останній дзвоник, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, короткотривале призупинення занять та продовження весняних канікул (до 4 квітня – УНІАН), не зашкодить учням виконати навчальну програму у повному обсязі до початку літніх канікул.

Завершення начального року у школах, які працюють за шестиденним робочим тижнем, відбудеться 25 травня.

Крім того, проведення державної підсумкової атестації відбуватиметься з 13 до 21 травня для випускників початкових класів, з 28 травня до 11 червня – учнів основної школи та з 27 до 31 травня для одинадцятикласників.

Також з 27 до 30 травня для учнів 1-4 класів та з 27 травня до 7 червня 5-8 і 10 класів проводитимуться навчальні екскурсії.

Вручення атестатів та святкування випускних вечорів відбудеться 1 червня. Дев’ятикласники отримають документи про освіту 12 червня, зазначають у профільному департаменті.

В Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють, що зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року для майбутніх абітурієнтів відбудеться вчасно, за визначеним графіком:

3 червня – тестування з хімії;

5, 6 червня – української мови і літератури;

8 червня – іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської);

10 червня – російської мови;

12, 13 червня – математики;

15 червня – географії;

17 червня – всесвітньої історії;

19, 20 червня – історії України;

22 червня – фізики;

25 червня – біологія;

27 червня – світової літератури.