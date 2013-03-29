Київська влада визначилася з датою останнього дзвоника
Випускні відсвяткують 1 червня
Останній дзвоник у столичних школах пролунає 24 травня
24 травня в усіх навчальних закладах столиці пролунає останній дзвоник, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Як зазначили у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, короткотривале призупинення занять та продовження весняних канікул (до 4 квітня – УНІАН), не зашкодить учням виконати навчальну програму у повному обсязі до початку літніх канікул.
Завершення начального року у школах, які працюють за шестиденним робочим тижнем, відбудеться 25 травня.
Крім того, проведення державної підсумкової атестації відбуватиметься з 13 до 21 травня для випускників початкових класів, з 28 травня до 11 червня – учнів основної школи та з 27 до 31 травня для одинадцятикласників.
Також з 27 до 30 травня для учнів 1-4 класів та з 27 травня до 7 червня 5-8 і 10 класів проводитимуться навчальні екскурсії.
Вручення атестатів та святкування випускних вечорів відбудеться 1 червня. Дев’ятикласники отримають документи про освіту 12 червня, зазначають у профільному департаменті.
В Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють, що зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року для майбутніх абітурієнтів відбудеться вчасно, за визначеним графіком:
3 червня – тестування з хімії;
5, 6 червня – української мови і літератури;
8 червня – іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської);
10 червня – російської мови;
12, 13 червня – математики;
15 червня – географії;
17 червня – всесвітньої історії;
19, 20 червня – історії України;
22 червня – фізики;
25 червня – біологія;
27 червня – світової літератури.