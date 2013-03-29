Маршрут Hyundai Київ-Львів продовжать до станції «Дарниця»

У Києві поїзд буде робити дві зупинки

Маршрут швидкісного електропоїзда категорії Інтерсіті+ Київ-Львів-Київ № 169/170 з 31 березня буде продовжено до залізничного вокзалу станції «Дарниця».

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), таким чином, в Києві поїзд буде робити дві зупинки – на станції «Київ-Пасажирський» (проміжна станція) і на станції «Дарниця» (кінцева станція).

Крім того, з введенням нового графіка руху на 2013/2014 роки, розклад руху швидкісного електропоїзда № 169/170 буде відкориговано і час зупинки електропотяга на станції «Київ-Пасажирський» буде зменшено.

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК), яка займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників, планує в подальшому організувати на станції «Дарниця» зупинки поїздів Інтерсіті+, що прямують на Донецьк і Харків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.