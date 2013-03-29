За два дні через ожеледь травмувалися 249 киян

Одна людина постраждала від падіння бурульки

У Києві за останні дві доби, 27-28 березня, внаслідок ожеледиці постраждали 249 осіб, 15 із них було госпіталізовано.

Про це повідомляє «Київ. Коментарі» із посиланням на Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Зокрема 27 березня по допомогу лікарів внаслідок ожеледиці звернулися 155 осіб, з них 4 дітей. Дев’ятеро з них були госпіталізовані. Крім того, одна людина була госпіталізована внаслідок удару бурульки.

За добу, 28 березня, від негоди постраждало 94 киянина, з них 5 дітей. Було госпіталізовано 7 осіб.