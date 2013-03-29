У мережі інтернет топ-тема – повінь, що загрожує Києв

Велика кількість снігу загрожує Києву повінню



У соцмережах і коментарях до новин ЗМІ кияни бурхливо обговорюють повінь, щозагрожує Києву у зв`язку з очікуваним швидким таненням снігу. Жителі столиці підраховують, чи витримають цієї весни дніпровські водосховища об’єми води, дискутують, чи вдасться міській владі підготуватися до паводку краще, ніж до снігової стихії 22-23 березня. Наводимо деякі коментарі та повідомлення, «виловлені» в мережі.

«Суббота – +3, Вс +6, Пн +13 при такой температуре снег будет таять очень быстро... Точно есть шанс еще и «поморжевать», – зазначає користувач DarkDarkNess.

«Весь фокус в том, что Киев, как и другие города на Днепре ждет подтопление изнутри (после таяние снега) и извне, т.е. вследствие разлива Днепра... Будет очень плохо... Проблем в Киеве очень много... А те, кто радуется, что-то вроде так им и надо, пусть помнит о том, что ниже по течению Днепра есть тоже города», – пише в коментарях киянин «1111».

Житель столиці Юрий Седой дає поради комунальним службам міста: «Нужно срочно проводить ревизию ливневой канализации и чистить её. В противном случае нам грозит не подъем уровня Днепра, а затопленные подземные переходы, подвалы и метро».

«Гражданская оборона» в свою чергу радить киянам, як краще підготуватися до повені: «Стоки на сегодня забиты снегом, если не вывезут мусор, то забьет еще и мусором. Короче, что помню... Может кому сгодиться.

1. Держите связь с родными и соседями. Мобила многим поможет.

2. Следите за малыми и старыми, помогайте им в первую очередь.

3. Надейтесь только на себя и друзей. Лучше заранее договориться с кем-то кто живет на высоте за временный постой.

4. Транспортом пользуйтесь заблаговременно, а уж если пошла вода - ноги надежнее.

5. Оставляйте охрану своего имущества, если вынуждены будете уйти от воды. Хоть одного человека на дом.

6.Отслеживайте инфу по приемнику и сети. Вещи и документы и лекарства, что берете с собой должны быть удобно упакованы и наготове.

7. Если придется эвакуироваться не забыть повырубать всю электрику в доме, перекрыть газ.

8. Самое главное. Жизнь и здоровье близких–важнее барахла, тачки и бабла».

Є й більш обережні коментарі. В них кияни зазначають, що влада почала підготовку до стихійного лиха завчасно, тому серйозних наслідків, можливо, вдасться уникнути.

Сергей SV пише проприбирання Києва: «Машины у нас тут все метростроевские на вывозе снега, видно, поднапрягли их...» «я лично самосвалы сегодня наблюдал... большинство с номерами других областей», – зазначає користувач кноп.

Прокоментували в інтернеті й рішення влади в рамках попередження паводку розпочати вибухові роботи на Дніпрі. «Надо взорвать лед и после того сбрасывать воду. Пока нормально действуют», – пише користувач Astonished.

За матеріалами коментарів на Pravda.com.ua, Censor.net.ua, Podrobnosti.ua.