Навчальний рік для київських школярів продовжувати не будуть

За словами Добровольської, продовження канікул не пов`язано з негодою

Навчальний рік не подовжиться для київських школярів через оголошення додаткових днів канікул.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на прес-конференції директор Департаменту освіти міста Києва Оксана Добровольська. (У Києві канікули для школярів продовжено до 4 квітня – УНІАН).

«На виховний процес додаткові дні канікул не вплинуть. Навчальний матеріал буде ущільнений і відпрацьований з дітьми», – підкреслила О.Добровольська.

Вона запевнила, що не варто пов’язувати продовження канікул із нещодавньою негодою в столиці, оскільки, за її словами, території шкіл очищені від снігу та готові приймати дітей.

Начальник Головного управління Держсанепідслужби в Києві Ольга Рудницька зазначила, що продовження канікул пов’язане зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей шкільного віку, що спостерігалося в період з 11 до 17 березня, тобто перед початком канікул.

За її словами, епідситуація за той тиждень загострилася і значна частина захворілих – це були діти саме шкільного віку. Так, захворіли на грип та ГРВІ 17 тис. 865 дітей, і інтенсивний показник захворюваності склав 301 одиницю. Загалом серед усіх захворілих мешканців Києва школярі склали 39%, і наразі ще багато дітей залишаються хворими. Із 18 по 24 березня, за даними О.Рудницької, інтенсивний показник захворюваності знизився, і кількість школярів, що захворіла, склала 6 тис. 650.

«Одним з надійних і ранніх показників початку епідемії є приріст захворювання серед дітей шкільного віку більше ніж на 20%, а у нас було 39%. З метою профілактики захворюваності серед дітей шкільного віку і враховуючи те, що у нас значні коливання температури повітря в Києві, згідно з даними Гідрометцентру з 1 по 4 квітня, з метою стабілізації епідемічної ситуації Головне управління Держепідемслужби в Києві вийшло з пропозицією продовжити весняні канікули для учнів шкіл міста Києва», – сказала О.Рудницька.

Вона підкреслила, що припинення навчального процесу, як правило, приводить до зниження захворюваності дітей в 2-2,5 рази.

Учасники прес-конференції закликали батьків слідкувати за дітьми, які залишаються незайнятими через канікули, і, враховуючи танення снігу та льоду на річці, дивитись за тим, де перебувають їх діти.

Крім того, О.Добровольська сказала, що вчителі в тих випадках, де це можливо, через Інтернет будуть зв’язуватися з дітьми та давати їм завдання за шкільною програмою. У зв’язку з цим вона попросила батьків слідкувати, щоб діти виконували ці завдання.