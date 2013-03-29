У «Борисполі» затримали двох грабіжників з ОАЕ

Грабіжники прибули в «Бориспіль» рейсом з Дубая

Учора в аеропорту «Бориспіль» співробітники Державної прикордонної служби України спільно з працівниками митниці вилучили майже 900 грамів золота.

Інформацію про пасажирів, які спробують ввезти в Україну дорогоцінні вироби, працівникам пункту пропуску надали співробітники Інтерполу, повідомили УНІАН у прес-службі прикордонного відомства.

Правоохоронці поінформували, що до України можуть прибути двоє чоловіків, громадяни Туреччини та Азербайджану. Вони розшукуються поліцією ОАЕ за крадіжку грошей та ювелірних виробів.

Очікуючи на приліт зазначених громадян, прикордонники виявили їх під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув з Дубаю. Було проведено особистий огляд іноземців. У одного з них знайшли 78 виробів із золота, які він приховав у спідній білизні, куртці та особистих речах. Попередня вартість дорогоцінностей становить 316 тис. грн.

Наразі прикраси вилучено та складено відповідні процесуальні документи, а чоловіків передано співробітникам міліції.