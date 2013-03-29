Прокуратура вимагає скасувати продаж столичного кінотеатру

Кінотеатр «Дружба» знаходиться на Хрещатику / Фото: «Моє місто»

Прокуратура Києва заявила до Господарського суду два позови та вимагає визнати недійсним рішення Київради в частині приватизації приміщень кінотеатру «Дружба», що на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста, рішенням Київради у 2007 році два нежитлові приміщення кінотеатру «Дружба» на вул. Хрещатик, 25А загальною площею 746 м кв. включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

У подальшому Головним управлінням комунальної власності Києва вказані приміщення були продані ТОВ «Кінотеатр «Дружба-Орбіта».

Прокурорською перевіркою встановлено, що рішення Київради щодо приватизації приміщень кінотеатру «Дружба» є незаконним, оскільки будинок на вул. Хрещатик, 25А є пам’яткою архітектури місцевого значення, приватизація якої законодавством заборонена.

До того ж, як з’ясувалося, приміщення закладу культури продані без обов’язкової умови щодо збереження профілю його діяльності.

У позовах прокуратура вимагає визнати недійсними рішення Київради та скасувати два договори купівлі-продажу приміщень кінотеатру «Дружба».