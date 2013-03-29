Екологи у зв'язку з таненням снігу прогнозують Києву проблеми

За інформацією Борейка, вода може піднятися на 5-6 метрів

Фахівці попереджають, що через різке потепління Києву може загрожувати справжня повінь. Проблема в кількості снігу, що випав на столицю протягом декількох днів, якраз перед підвищенням температури повітря.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко прогнозує, що вода в цьому році може піднятися на 5-6 метрів. Це відбудеться не тільки через велику кількість снігу в Києві і області – «допоможуть» води Росії і Білорусії. «З Курської області Росії та Гомельської області Білорусі йде вода з водозборів Дніпра і Прип`яті. Ці сили, об`єднавшись, можуть дати паводок. Дніпровську воду ще регулює Київська ГЕС, а талий сніг і воду з Десни не регулює ніхто», – говорить Борейко. Еколог згадує, що в 2006 році під час повені були частково затоплені Конча-Заспа, Гідропарк, Труханів острів.

У свою чергу, головний консультант відділу екологічної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень В`ячеслав Потапенко відзначає, що в Києві склалася дійсно унікальна ситуація, коли значна маса снігу випала буквально за кілька днів. «Складність у тому, що сталося це в кінці березня, перед потеплінням. І при всьому бажанні міські комунальні служби не могли б вивезти з вулиць цей сніг. Якби така ж кількість опадів випала, приміром, у грудні, за кілька зимових місяців місто поступово вивезло б сніг. Але зробити це за кілька днів до потеплення просто неможливо», – говорить В`ячеслав Потапенко.

Директор Українського Гідрометеоцентру Микола Кульбіда відзначає, що при пропуску максимальних витрат водопілля на Дніпрі в Києві вірогідні затоплення прируслових територій зон відпочинку, перелив води через лівобережну дамбу Бортничі-Вишеньки.

У Київській міськдержадміністрації усвідомлюють загрозу, яку несе потепління. У місті вже створено штаб з попередження загроз повені та подолання її наслідків, яким керує глава Департаменту з благоустрою Сергій Садовий, а контролює особисто голова КМДА Олександр Попов. При штабі сформовані групи оперативного реагування, у режимі надзвичайної ситуації працює Контактний центр 15-51. За дорученням голови КМДА служби міста почали повторну перевірку водостоків, ведеться постійний моніторинг рівня води в річках.