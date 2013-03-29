У «Київводоканалі» запевняють, що готові до паводку

За інформацією ПАТ, у столиці не очікується аномальних повеней

Виробничі потужності компанії «Київводоканал» готові до роботи в умовах ймовірних весняних паводків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях проведено низку заходів з підготовки до ймовірних паводкових явищ.

Наразі контроль рівня води ведеться в посиленому режимі, а на склади реагентів завезено місячну норму коагулянту та флокулянту, поінформували в прес-службі.

Крім того, на випадок критичного підняття рівня води в річці Дніпро та унеможливлення забору води з цього джерела, було розконсервовано плавучу насосну станцію «Роса-300», призначену для перекачування води з р. Десна на Дніпровську станцію водопідготовки, та проведено підготовчі роботи для її запуску в експлуатацію в разі необхідності, підкреслили у «Київводоканалі».

Як повідомляють спеціалісти «Київводоканалу», на даний час всі показники кількості та якості як Дніпровської, так і Деснянської води знаходяться в нормі.

Результати хіміко-бактеріологічних досліджень, що проводяться лабораторіями станцій водопідготовки, а також багаторічний досвід працівників департаменту експлуатації водопровідного господарства, які щороку особливо уважно пильнують динаміку поверхневих джерел саме в період танення снігу, наразі не дають підґрунтя для очікування аномальних повеней, зазначили в прес-службі.

За словами спеціалістів «Київводоканалу», небувалі снігопади, що відбувалися минулими вихідними в столиці, істотно не впливатимуть на підняття водного рівня безпосередньо в річках Дніпро та Десна, адже переважна частина талої води вбереться ґрунтами, низький ступінь промерзання яких на даний час не створить для цього перешкод.

В той же час, фахівці зазначають, що найвідчутнішим танення снігу буде на вулицях міста, адже захаращення зливової каналізації, що знаходиться в сфері управління КК «Київавтодор», унеможливлює оптимальний прийом такої кількості осадів та призводить до переповнення зливостоків, наголошується в повідомленні.

«Київводоканал» зауважує, що на сьогоднішній день всі об’єкти Товариства, зокрема обидві станції водопідготовки та Бортницька станція аерації, працюють в штатному режимі.

При цьому у «Київводоканалі» нагадали, що паводок – значне підвищення водності річки в межах річного циклу, що виникає нерегулярно. Утворюється під час сильних дощів чи відлиги. Повінь – значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, водосховищі, спричинене інтенсивними зливами, весняним таненням снігу, вітровим нагоном води.

«Масштабна повінь можлива в Києві лише за умови збігу повеневих вершин на річках Дніпро, Десна та Прип’ять, як це відбувалось в 1931 та 1970 роках. На сьогодні сток всіх цих річок зарегульовано, що дає можливість керувати ходом повені в разі її виникнення», – зазначили в прес-службі «Київводоканалу».