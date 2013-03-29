Директора Київського палацу дітей та юнацтва затримано за хабар

Хабар директор отримав за передачу в оренду приміщення / Фото: «Газета київська»

Працівники столичної прокуратури спільно зі співробітниками Подільського райуправління міліції затримали керівника Київського палацу дітей та юнацтва під час одержання хабара у розмірі 40 тис. грн.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, затримання відбулось увечері 28 березня.

Кошти посадовець вимагав та одержав від підприємця за передачу в оренду приміщення вказаного закладу.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Києва.