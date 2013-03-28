Опозиція знайшла спосіб скликати Київраду за регламентом

Меліхова хоче заслухати звіт Попова

Члени фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді мають намір скликати позачергову сесію на вимогу третини депутатського корпусу, що передбачено регламентом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, її депутати звернулися до всіх інших депутатів Київради з проханням підтримати своїми підписами ініціативу про скликання засідання.

Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяна Меліхова наголосила, що для того, щоб на вимогу депутатів Київради відбулася позачергова сесія, необхідно зібрати 40 підписів депутатів.

«У зв’язку зі зміною ситуації в Києві за ці дні, на позачерговій сесії ми вимагатимемо заслуховування звіту голови КМДА про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка мала місце у Києві 22-24 березня, а також звіту про попередження та готовність комунальних служб міста до локалізації наслідків можливого паводку», – повідомила Т.Меліхова.

Крім того, за її словами, фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягатиме на позбавленні повноважень голови КМДА Олександра Попова, який, на думку членів фракції, не впорався із своїми обов’язками.

Як повідомляв УНІАН, в Управлінні правового забезпечення Київради заявили, що провести термінове засідання Київради на вимогу «БЮТ-Батьківщини» без порушення регламенту неможливо.

За роз`ясненням юристів Київради, згідно з регламентом, рішення про проведення пленарного засідання має бути доведено до відома депутатів Київради і населення міста Києва не пізніше, ніж за десять днів до цього засідання, тому провести чергове засідання міськради 28 березня, не порушивши регламент, неможливо.

Юристи зазначили, що регламентом передбачено проведення пленарного засідання у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради.

«Втім, заслуховування інформації не передбачає прийняття будь-якого рішення. Заслуховування звіту передбачає лише прийняття звіту до відома. Відповідно, підстав для проведення пленарного засідання у виняткових випадках немає», – роз`яснюють юристи Київради.