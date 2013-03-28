Київським школярам продовжили канікули

Шкільні канікули продовжено до 4 квітня

З метою стабілізації епідемічної ситуації та запобігання зростанню рівня захворюваності на грип та ГРВІ столична влада прийняла рішення продовжити весняні канікули у школах на три дні – до 4 квітня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Як зазначається, з перших тижнів березня спостерігається підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Незважаючи на те, що показники захворюваності ще не перевищили епідемічний поріг, захворюваність серед киян, а особливо серед дітей, зросла.

Так, за словами директора Департаменту охорони здоров’я Віталія Мохорєва, призупинення занять у школах в епідемічно небезпечний період дозволить знизити рівень захворюваності на грип та ГРВІ у 2-2,5 рази.

Водночас у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту повідомили, що таке короткотривале призупинення занять не вплине на навчально-виховний процес.