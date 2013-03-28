Попов визнав, що Києву не вдасться уникнути підтоплень

За словами Попова, 50 млн тонн снігу найближчим часом стануть водою

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов прогнозує, що столиці не вдасться уникнути підтоплень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав сьогодні на прес-конференції.

Водночас він наголосив, що влада міста докладає всіх зусиль, щоб не допустити підтоплень, а у разі їх виникнення – негайно відреагувати на них та якнайшвидше ліквідувати.

«Те, що випадки будуть, в мене немає сумніву, бо майже 50 млн тонн талого снігу найближчим часом будуть водою. Не розраховані, в тому числі при будівництві міста, на такі обсяги прийому талої води наші мережі. Тому, безумовно, будуть випадки, і ми будемо на це реагувати цілодобово», – сказав О.Попов.

Він звернув увагу, що місто має план евакуації населення із зон можливого підтоплення. Крім того, найближчими днями буде завершено розробку електронної карти підтоплень.

«Це і для прийняття рішень важливо, і будемо населення інформувати», – зазначив голова КМДА.

О.Попов зауважив, що сніг у Києві прибирають цілодобово, щоб пом`якшити ситуацію з підтопленнями, особливо, щоб забезпечити нормальну роботу транспорту.

«Вивеземо до 300 тисяч тонн, думаю», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Українському гідрометцентрі вважають, що Київ може підтопити не внаслідок підвищення рівня води в річках, а внаслідок танення великої кількості снігу, що лежить у місті.

Довідка УНІАН. 22-24 березня в Києві випала рекордна кількість снігу – півторамісячна норма, а саме близько 60 мм, від 45 до 50 млн тонн.