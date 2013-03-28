Янукович призначив головами районів Києва вихідців з Донецька

Янукович призначив нових голів районів Києва / Фото: profi-forex.org

Президент України Віктор Янукович своїм розпорядженням призначив Юрія Курінного головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації.

Іншим розпорядженням Янукович призначив Юрія Бондаря головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

За даними прес-служби КМДА, Курінний Юрій Юрійович народився 23 жовтня 1964 року в м. Шахтарськ Донецької області. У 1993 році закінчив Державну академію легкої промисловості України, машини і апарати легкої промисловості, інженер-механік; у 2007 році – Київський національний університет внутрішніх справ, правознавство, юрист.

Загальний стаж роботи – 30 років і 5 місяців, стаж державної служби – 7 років і 4 місяці.

Нагороджений Подякою прем`єр-міністра України (2009 рік).

Юрій Бондар народився в 1963 році в Горлівці Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Президент звільнив Олександра Незнала з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

У цей же день Президент звільнив Сергія Рюмшина з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

24 січня прес-служба КМДА повідомила, що розглядається питання про звільнення голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської), робота яких визнана незадовільною в частині прибирання територій від снігу і льоду.