Луцький очолив Солом'янську РДА Києва

Янукович звільнив Сидорова

У 2012 році Луцький балотувався в народні депутати від Партії регіонів Президент України Віктор Янукович підписав розпорядження про звільненні Івана Сидорова з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. Текст розпорядження розміщено на сайті Президента. Іншим розпорядженням В.Янукович призначив Максима Луцького на цю посаду. Документи підписані 28 березня.

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