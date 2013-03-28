У КМДА стверджують, що майже весь транспорт відновив роботу
Трамваї курсують на 15 маршрутах
Відновлено рух на 30 тролейбусних маршрутах
Як інформує комунальне підприємство «Київпастранс», повністю відновлено трамвайне сполучення на лівому березі міста та частково на правому (15 маршрутів із 19), а саме: № 1, 2, 3, 4, 5 – швидкісні лінії, № 8, 11, 14, 19, 22, 23, 28, 29, 33 та 35.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Також відновлено рух тролейбусів на 30 тролейбусних маршрутах із 40: № 1, 2, 5к, 5+7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 37А, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 46к.
Як повідомлялося раніше, було відновлено роботу тролейбусних маршрутів №3 та №40. Наразі рух тролейбусів за цими маршрутами заблоковано транспортними засобами, які залишили водії в габаритах проїзду тролейбусів на вул. Солом’янській та Урицького. Для забезпечення пасажирських перевезень на повторно заблокованих тролейбусних маршрутах №3 та №40 організовано автобусне сполучення у звичайному режимі руху.
Нагадуємо, що на тролейбусних маршрутах № 24, 25, 26, 44, на яких на даний час неможливо організувати рух електротранспорту і які не мають альтернативи в перевезеннях, організоване автобусне сполучення в звичайному режимі.
28 березня також відновлено роботу ще трьох автобусних маршрутів: №28 «Станція метро «Деміївська» – вул. Пятигірська» (за скороченою схемою до вул. Пятигірської); №77 «Вул. Курнатовського – Лісове кладовище»; №78 «Станція метро «Васильківська» – Аеропорт «Київ» (Жуляни).
Так, станом на 10:00 28 березня відновлено роботу 67 автобусних маршрутів із 70: № 1, 2, 5, 7, 9, 12, 19, 20, 24, 27, 39, 43, 43к, 52, 54, 56, 69, 75, 80, 91, 11, 33, 42, 46, 48, 49, 55, 59, 62, 63, 70, 79, 81, 95, 14, 23, 30, 32, 37, 37а, 47, 53, 72, 90, 97, 21, 41, 60, 73, 99, 101, 102, 16, 18, 35, 45, 51, 87, 104, 108, 6, 88, 98, 100, 77, 28, 78.
Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Києві випала більш як місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці.