Київський метрополітен готується до повені

Керівництво метрополітену визначило найбільш проблемні станції

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» провело засідання оперативного штабу щодо готовності підземки до весняного паводку та розробило план дій співробітників на випадок підтоплень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поінформував перший заступник начальника комунального підприємства Валерій Гавриленко.

«Очікуваний рівень підняття Дніпра не загрожує станціям затопленням. Разом із тим, ми розробили всі необхідні заходи із захисту станцій під час танення снігу. Насамперед, це стосується станцій метро «Вирлиця», «Харківська», «Позняки», «Героїв Дніпра», які розташовані в низині та є найбільш проблемними», – зазначив В.Гавриленко.

Так, метрополітенівці вже підготували засоби для відкачування води, відпрацювали та перевірили працездатність затворів на станціях, вестибюльних та перегонних тунелів, підготували необхідну кількість мішків із піском. Крім того, на станціях організовано чергування оперативного персоналу, а також здійснюється постійний контроль за виконанням протипаводкових заходів.

Водночас підходи до станцій продовжують очищувати від снігу та вивозити його. Також працівники метрополітену спільно з робітниками «Київавтодору» перевіряють стан каналізації та дощових стоків поблизу станцій підземки.