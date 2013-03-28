Попов не збирається йти у відставку

12:24, 28 березня 2013
Київ
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Глава КМДА стверджує, що йому не соромно

Попов впевнений, що зараз від нього потрібна максимальна віддача / Фото: КМДА

Олександр Попов не має наміру складати повноваження голови Київської міської державної адміністрації й обіцяє надалі активно боротися з наслідками негоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів та коментуючи акції протесту з вимогою його звільнення.

«Цей мітинг організовує політична партія. Ми всі в очікуванні виборів. Я думаю, що це такий політичний крок для того, щоб заявити свою присутність в місті, певну позицію... Нинішню ситуацію в Києві зараз використовують всі. І я, якщо був би в опозиції, використав би», – сказав О.Попов.

За словами голови КМДА, він є відповідальною людиною і не може в період, коли потрібна максимальна віддача, максимальна активізація роботи, скласти повноваження і піти, сказавши, що більше його це не цікавить.

«Я взяв на себе зобов’язання і я їх виконаю. А відносно того, наскільки я зробив це професійно, організував цей процес, це вже зроблять, безумовно, Кабінет міністрів, Президент України – це їхня оцінка. Мені зараз не соромно за те, що ми таку величезну роботу провели, і що в нас забезпечена сьогодні практично в повному обсязі життєдіяльність міста», – сказав О.Попов.

Він додав, що владу сьогодні критикують усі, і звернув увагу, що влада представлена «однією командою» і має дуже нерівні шанси на політичній арені.

«Це дуже нерівні шанси – 1 до 100 (має на увазі понад 100 політичних партій в Україні – УНІАН). Але ми це розуміємо. Ставимося до цього, як до об’єктивних обставин. Скажу, що нічого поганого в цьому немає, тому що демократія – це демократія», – наголосив голова КМДА.

При цьому він зазначив, що в Києві за 2-3 доби в «нестандартних умовах» було забезпечено майже нормальне життя.

«Я вважаю, що ми далі маємо працювати, незважаючи на ті фокуси, які робить нам політичний апарат», – сказав О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня ввечері О.Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного.

Також голова КМДА наказав підготувати документи та подати їх до Київради щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глинського.

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