З Києва за три дні вивезли 74 тисячі тонн снігу

У боротьбі з наслідками негоди Києву допомогли військові

За останні три доби з Києва вивезено 74 тисячі тонн снігу, що становить 40% від загальної кількості вивезеного снігу за зимовий період 2012-2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в.о. першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко. За його словами, всього цієї зими було вивезено 292 тисячі тонн снігу.

«Сьогодні робота продовжується, у нас ще є вузькі вулиці, звідки необхідно вивезти сніг, зокрема, в Шевченківському та Подільському районах. Також тут не враховані дані з вивезення снігу з Києво-Печерської Лаври, де наразі тривають роботи. А це приблизно 10-15 тисяч тонн снігу. Загалом, на мою думку, за результатами 4 днів роботи ми вийдемо на показник у 50% від загальної кількості вивезеного снігу протягом зими», – зазначив А.Голубченко.

Таких результатів, за його словами, вдалося досягти, зокрема, завдяки залученню техніки майже 40 підприємств. Таким чином, щодоби додатково до прибирання вулиць було залучено в середньому 250 одиниць техніки, із яких 180 самоскидів, 40 навантажувачів, 10-15 бульдозерів, а також екскаватори, грейдери, прибиральні машини та трактори.

Крім того, значну допомогу місту надали Міністерство оборони та Внутрішні війська МВС, виділивши для боротьби з наслідками негоди близько тисячі осіб.

Так, сьогодні на вулиці Києва вийдуть 700 осіб від Міноборони та 280 військовослужбовців, що працюватимуть над очищенням зупинок та дощових стоків від снігу.

Для організації ефективного прибирання вулиць та вивезення снігу було обмежено в’їзд до міста великогабаритного транспорту. Крім того, розглядається питання повної заборони проїзду Києвом вантажного транспорту у денний час.

Як сказав голова КМДА Олександр Попов, лояльність, яку столиця проявляє до перевізників, що приїжджають до міста (йдеться про водіїв вантажівок), створює незручності для тих, хто живе і працює у Києві, тому необхідно змінити підхід та створити належні умови для повноцінного життя Києва і киян, особливо за таких несприятливих природних умов.