Депутати пропонують ввести мораторій на забудову зелених зон Києва

На думку Бригинця, цей закон захистить Київ як зелену столицю Європи

На розгляд Верховної Ради подано проект закону №2626 про мораторій на будівництво об′єктів виробничого призначення та об′єктів невиробничого призначення на окремих об′єктах благоустрою зеленого господарства Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Олександра Бригинця, ініціаторами законопроекту є всі народні депутати, обрані у мажоритарних округах Києва: Володимир Ар′єв, О.Бригинець, Дмитро Андрієвський, Віталій Ярема, Володимир Бондаренко, Леонід Ємець, Олександр Чорноволенко, Володимир Яворівський, Ксенія Ляпіна, Андрій Іллєнко, Віктор Чумак та Сергій Терьохін.

Проектом закону передбачено введення мораторію на забудову зелених зон строком на 7 років. Будівництво заборонено у скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, рекреаційних зонах, лісах Києва; урочищах зі стрімкими схилами; зелених насадженнях прибудинкових територій; берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах; островах Дніпра в межах території Києва.

Пропонується, що термін «об′єкт виробничого призначення» – це об′єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт і зв′язок, будівництво, торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення та збут); «об′єкт невиробничого призначення» – об′єкт житлового та комунального господарства, заклад охорони здоров′я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов ′язаних з розвитком науки, а також пам′ятників і монументів.

«Нищення зелених зон Києва прогресує із неймовірною швидкістю. Ми ініціювали цей законопроект, оскільки ніякі рішення Київради не дають можливості вберегти зелені насадження від забудови і нищення. Цей закон захистить Київ як одну із зелених столиць Європи», – заявив О.Бригинець.

Він висловив сподівання, що представники Партії регіонів підтримають цей документ, адже «незалежно від політичної орієнтації більшість із них живе в Києві».