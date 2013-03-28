Попов знайшов тимчасову заміну Мазурчаку

Обов`язки першого заступника голови КМДА тимчасово покладено на Голубченка

В.о. першого заступника голови Київської міськдержадміністрації призначено заступника голови КМДА Анатолія Голубченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, це поки що неостаточне його рішення, але питання буде вирішено найближчим часом.

Також О.Попов повідомив, що в нього вже є кандидатура на посаду генерального директора КК «Київавтодор», але не назвав її. Він сказав, що найближчим часом ця людина буде призначена.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня ввечері О.Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного.

Також голова КМДА наказав підготувати документи та подати їх до Київради щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глинського.