Відповідальність за те, що сталося в Києві, й на Кабміні, й на опозиції – експерт

Експерт вважає, що вина за сніжний колапс лежить і на опозиції

Стихійне лихо несподівано принесло користь Києву: в Кабміні, нарешті, прислухалися до пропозицій, які вже не перший рік озвучує міська влада, вважають експерти.

Так, керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко, коментуючи пропозиції Олександра Попова, висловлені в ході вчорашньої розширеної колегії КМДА, і сьогоднішню реакцію уряду на ініціативи керівника Києва, зазначив, що «пропозиції старі, реакція, на щастя для киян, нова».

«По суті нічого нового вчора Олександр Попов не сказав. Що місту потрібні парковки і логістичні центри на кордонах столиці, Попов каже вже не перший рік. Це виписано в Стратегії розвитку Києва. Те ж саме можна сказати про прискорений розвиток метрополітену: у Попова розвиток метро – ідея фікс. Питання про муніципальну міліцію було винесено на міський референдум з ініціативи того ж Попова. І так далі. Питання в тому, що прислухатися до київської влади стали тільки зараз, коли по місту вдарила стихія», – сказав Євген Черненко.

На його думку, тільки зараз уряд звернув увагу на ті ініціативи міської влади, допомогти в реалізації яких потрібно було вчора. «По суті, в середу Азаров підняв на засіданні уряду ті питання, про які Попов буквально кричав у минулому році, в позаминулому. Але тоді нікому це не було цікаво», – сказав Євген Черненко.

Політолог також вважає, що відповідальність за події в Києві повинна взяти на себе і опозиція. «Опозиція, у якої сьогодні в Києві десять народних депутатів, не повинна знімати із себе відповідальності. Якщо мета її роботи – критика заради критики, тоді треба чесно вийти і розповісти, що ми не підтримували Попова в питаннях бюджету, і, в тому числі, тому місту сьогодні не вистачає снігоприбиральної техніки. Ми не підтримували референдум Попова, і тепер прибирати припарковані авто, які заважають розчистити вулиці, нікому», – зазначив експерт.

На його думку, шляхи вирішення існуючих у столиці проблем, запропоновані міською владою, є оптимальними, і це повинні визнати і уряд, і політики. «Інше питання, чи вистачить у них політичної волі підтримати міську владу або ж кияни і далі будуть залишатися один на один зі своїми проблемами», – підсумував експерт.