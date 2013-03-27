Попов зажадав від комунальників обережніше працювати там, де людно

Попов нагадав, що прибирання снігу не варто людських життів / Фото: КМДА

Комунальні підприємства Києва, які здійснюють в ці дні роботи з подолання наслідків снігової стихії, не мають відношення до трагічного інциденту в районі станції метро «Палац спорту».

Таку інформацію озвучив на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і розширеного засідання Колегії КМДА глава Державтоінспекції Києва Анатолій Курінний.

За його словами, в ході розслідування нещасного випадку з`ясувалося, що навантажувач, який скоїв наїзд на жінку, належить приватній компанії та за дорученням виконроба здійснював роботи на майданчику біля будівлі, що будується, «Гулівер». Анатолій Курінний також зазначив, що, за свідченнями свідків, загибла хотіла перебігти перед працюючим навантажувачем, але посковзнулася і потрапила під колеса, при цьому водій не бачив жінку в момент наїзду.

Голова КМДА Олександр Попов, вислухавши звіт керівника ДАІ, доручив керівництву Київавтодору та інших комунальних підприємств міста, задіяних у ліквідації наслідків снігової стихії, додатково донести до працівників вимоги про неухильне дотримання правил техніки безпеки.

«Ми сьогодні направили на прибирання снігу сотні одиниць техніки. Настійно прошу ще раз дати підлеглим вказівку працювати максимально обережно в місцях скупчення людей. Тому що ніяке прибирання снігу не коштує людського життя», – зазначив керівник міста.

У свою чергу, глава департаменту охорони здоров`я Віталій Мохорев відзвітував перед керівником КМДА про результати розслідування за інформацією ЗМІ про смерті пацієнтів, що трапилися в Києві в машинах швидкої допомоги, що застрягли в заторах. Як розповів в ході звіту Віталій Мохорев, в період з 22 по 26 березня в машинах швидкої допомоги не було зафіксовано жодної смерті пацієнта.

«Є певні спекуляції, і я б не хотів, щоб робота лікарів в ці дні піддавалася сумнівам. Категорично стверджую, що інформація ЗМІ про смерті пацієнтів в машинах швидкої допомоги в ці дні – неправдива», – сказав Віталій Мохорев.