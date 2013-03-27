Київська влада запевняє, що до вечора вивезе все сміття з дворів

Інспектори перевірять столичні двори на наявність сміття / Фото: ZN.ua

Накопичене у дворах житлових будинків Києва сміття має бути вивезене сьогодні до вечора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой.

«Сміття вивозили у нічний час. Я продзвонив сьогодні більшість районів. Звітували, що на 70-80% питання вивезення сміття закрито. До вечора воно буде закрито на 100%», – запевнив С.Садовой.

Він повідомив, що направив інспекторів департаменту, щоб вони переконалися у цьому і ввечері прозвітували про об’єктивну ситуацію. «І якщо десь буде збій, то відповідальний буде покараний», – наголосив С.Садовой.