КМДА оприлюднила список маршрутів, які відновили роботу

Із 19 трамвайних маршрутів робота відновлена на 12

У Києві станом на 10.00 відновлено роботу 64 автобусних маршрутів із 70-ти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією КП «Київпастранс», сьогодні на лінію вийшли 430 автобусів на маршрути №№ 1, 2, 5, 7, 9, 12, 19, 20, 24, 27, 39, 43, 43К, 52, 54, 56, 69, 75, 80, 91, 11, 33, 42, 46, 48, 49, 55, 59, 62, 63, 70, 79, 81, 95, 14, 23, 30, 32, 37, 37А, 47, 53, 72, 90, 97, 21, 41, 60, 73, 99, 101, 102, 16, 18, 35, 45, 51, 87, 104, 108, 6, 88, 98, 100.

Крім того, перевезення пасажирів сьогодні забезпечували 300 тролейбусів на 27-ми маршрутах: №№ 1, 2, 12, 14, 38, 42, 43, 45, 5+7, 16, 18, 21, 3, 8, 17, 19, 22, 27, 28, 40, 29, 30, 37, 46, 46К, 5К.

На 7 тролейбусних маршрутах, на яких немає можливості організувати рух електротранспорту і які не мають альтернативи в перевезеннях, організовано автобусне сполучення у звичайному режимі.

Із 19 трамвайних маршрутів роботу відновлено на 12-ти, зокрема, на лініях швидкісного трамвая №№ 1, 2, 3, 4, 5, а також на маршрутах №№ 8, 19, 22, 28, 29, 33, 35. Загалом на лінії вийшло 193 трамвайних вагони.