У Києві вибрали ще 18 місць для скидання снігу

Тепер у столиці – 52 точки складування снігу

У Києві визначили додаткові місця тимчасового складування снігу. До 34 раніше затверджених місць накопичення додали ще 18.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у Голосіївському районі це вул. Промислова (вздовж річки Либідь); місцевий проїзд Наддніпрянського шосе (майданчик відстою автотранспорту); вул. Острівна, 1 (пустир); вул. Саперно-Слобідська (обидві сторони).

У Дарницькому районі сніг тимчасово складуватимуть на вул. Колекторній (пустир біля ТЕЦ); у Деснянському – на перетині вул. Закревського та вул. Милославській, а також в урочищі Федорківщина на вул. Пухівській.

Також сніг з вулиць вивозитимуть у Дніпровському районі на вул. Алма-Атинську (навпроти будинку №12 та в лісопаркову зону навпроти будинків №70 та №72).

В Оболонському районі для тимчасового складування снігу визначили наступні місця: вул. Богатирська (пустир, обидві сторони), вул. Північна (кінець вулиці) та в’їзд до Пуща-Водиці (кінець вул. Лісна, заїзд у ліс орієнтовно 200 м).

У Подільському районі – вул. Газопровідна, у Святошинському – просп. Перемоги, 135 (пустирі на вулицях Кочури та Трублаїні), а також на вул. Медова у Солом’янському районі.

Інші місця тимчасового складування, які були визначені розпорядженням КМДА від 4 липня 2012 року, можна подивитися за наступним посиланням: www.kievcity.gov.ua.