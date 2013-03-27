Попов вимагає у Кабміну грошей на метро на Троєщину і Виноградар

На думку Попова, альтернативи метро бути не може

Глава Київміськдержадміністрації має намір поставити перед центральною владою питання про пріоритетне фінансування будівництва в Києві метрополітену, і перш за все – на Троєщину.

Про це Олександр Попов повідомив в ході засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і розширеного засідання Колегії КМДА.

«Києву терміново потрібна підтримка центральної влади в питанні розвитку метрополітену, і перш за все – в будівництві метро на Троєщину. Метрополітену не страшні ні сніг, ні дощ, ні пробки на дорогах. В умовах постійно зростаючої кількості транспорту на дорогах столиці альтернативи метро бути не може», – сказав Олександр Попов.

У той же час керівник Києва нагадав, що столиця домагається прийняття закону, згідно з яким до бюджету міста буде надходити 100% податку, який сплачують кияни з доходів. Сьогодні Київ залишається єдиним великим містом, яке відправляє до бюджету половину цього податку, що становить близько восьми мільярдів гривень щорічно. У той же час, згідно із законодавством, обласні центри залишають на власні потреби 75% податку з доходів, а Севастополь – 100%.

Нагадаємо, що проект закону, згідно з яким до міського бюджету столиці буде надходити 100% податку на доходи фізичних осіб, підготовлений фахівцями КМДА за дорученням Олександра Попова і переданий в Кабмін для подальшої подачі на розгляд Верховної Ради. Однак, за інформацією ЗМІ, документ досі залишається в уряді.

У нинішньому році міська влада зосередила зусилля на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу, який є важливою складовою лінії метрополітену на Троєщину. Із завершенням будівництва цього мосту місто почне прокладку лінії метро до самого густонаселеного району столиці. Крім того, в міському бюджеті на 2013 рік передбачені кошти на розробку плану будівництва лінії метрополітену на Виноградар.