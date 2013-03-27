У Держслужбі НС підтвердили загрозу підтоплення Києва

За словами Болотських, тала вода може затопити приватні будинки

У Києві через інтенсивне танення снігу існує загроза підтоплення низинних районів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Кабінету міністрів повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських.

Зокрема, за його словами, у зв’язку з великою кількістю снігу в Києві і області «підвищується рівень підтоплення низинних територій міста». Але, за словами М.Болотських, при збалансованому регулюванні рівня води у Дніпровському каскаді, ці території будуть захищені.

«У Київській області у зв’язку з відсутністю оперативних систем можливе підтоплення талими і грунтовими водами окремих населених пунктів, особливо в районах приватної житлової забудови», – сказав М.Болотських.

Голова Держслужби НС підкреслив, що незадовільний стан підготовки до танення снігу є у Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях. Зокрема, у цих регіонах існують проблеми із розчисткою русел річок. В той же час М.Болотських зазначив, що для забезпечення безпеки під час танення снігу у Поліському регіоні українським службам необхідно використовувати служби з надзвичайних ситуацій Російської Федерації та Білорусі.