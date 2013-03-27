У Києві з початку року одна дитина загинула в ДТП і 14 постраждали

Більшість аварій сталася з вини водіїв

У Києві за два місяці цього року під колесами автомобілів одна дитина загинула та 14 неповнолітніх було травмовано.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Більшість таких ДТП за участю дітей сталися через порушення водіями Правил дорожнього руху. З вини дітей сталося лише дві дорожньо-транспортні пригоди, зазначається в повідомленні.

Нагадуючи, що зараз у столиці весняні шкільні канікули і більшість дітей проводитиме час на дитячих майданчиках та вулицях міста, ДАІ закликає водіїв бути уважними і обережними: наближаючись до пішохідних переходів – зменшувати швидкість, під час руху не користуватися мобільним телефоном.